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Facebook извинился перед блогером, который попал в немилость из-за хохломы

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Facebook разблокировал пост российского блогера Виталия Егорова, в котором до этого усмотрел «ненависть» из-за слова «хохлома». Об этом пользователь рассказал 14 октября на своей странице в соцсети.

«Фейсбук узнал, что такое хохлома, вернул пост и извинился!» — порадовался блогер.

Накануне у Facebook возникли претензии к посту Егорова про украшенную хохломой ракету-носитель «Союз-2.1а». «Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук её ненавидит. Так и пишет «ненависть»!» — возмущался блогер.

Ранее о проблемах с Facebook рассказал экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов — его фамилию блокировали, трактовав как оскорбление.

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Комментарии (2)

Майор Пронин
Там модераторы на русском раньше, в основном, хохлы были. Сейчас, вроде, ИИ этим занимается, но, видать, тоже хохляцкой направленности.
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