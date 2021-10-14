Facebook извинился перед блогером, который попал в немилость из-за хохломы

Facebook разблокировал пост российского блогера Виталия Егорова, в котором до этого усмотрел «ненависть» из-за слова «хохлома». Об этом пользователь рассказал 14 октября на своей странице в соцсети.



«Фейсбук узнал, что такое хохлома, вернул пост и извинился!» — порадовался блогер.



Накануне у Facebook возникли претензии к посту Егорова про украшенную хохломой ракету-носитель «Союз-2.1а». «Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук её ненавидит. Так и пишет «ненависть»!» — возмущался блогер.

