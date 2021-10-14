«Меня привлекут за эту дичь». Безбашенный сибиряк без прав и номеров знал, что полиция Петербурга его не простит

«Да это было опасно и понятно что меня привлекут за эту дичь в городе но согласитесь ******** постановка боком», — так подписал он последнее опубликованное видео, после которого молодого человека задержали оперативники Центра «Э». Хорошо, что обошлось без погони. По соцсетям до сих пор гуляют видео с камер наблюдения, где задержанный, еще на BMW и в Красноярске, дразнит полицию родного города.

26-летний гонщик из Красноярска и «адреналиновый наркоман» знал, что его поймают после публикации видео с прыжком на «Шкоде» через Лебяжью канавку.

Широкую популярность в Красноярске персонаж получил в 2019 году, когда разозлил местных стражей порядка своими видео, на которых он топит на скорости 180 километров в час. Его задерживали, лишали прав, арестовывали, но ничего не помогало. В том же 2019 году он, не имея права сидеть за рулём, попал в ДТП на машине матери. Пострадавший выставил им почти полмиллиона ущерба. В суд гонщик пришёл с мамой. Можно предположить, что все штрафы также за него оплачивала она. На странице в соцсетях в качестве места работы у нее указана местная топливно-энергетическая компания.



Напомним, гонщика задержали в квартире на Дыбенко, его «Шкоду» без номеров нашли в гаражах Балканской. Инкриминируют сибиряку хулиганство. Следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.



Видео лихого заезда на набережной Невы появилось на днях в соцсетях: на нём глухо затонированная «Шкода» без номеров разгоняется, используя мостик в качестве трамплина, подлетает вверх, высекает сноп искр и на большой скорости едет дальше, выскакивая на встречку.

