«Мракобесие и средневековье». В Госдуме изучат увольнение петербургской учительницы из-за блога о секс-просвете

Как пишет Znak.com, о Щеголевой заговорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он потребовал «восстановить учительницу на работе», назвав ее увольнение «каким-то мракобесием и средневековьем». Спикер парламента Вячеслав Володин обратился к главе думского комитета по просвещению Ольге Казаковой с просьбой «разобраться в ситуации», а затем доложить о результатах проверки руководству Думы.



Учительнице биологии Ольге Щеголевой пришлось уволиться из школы при Консерватории им. Римского-Корсакова. Девушка ведёт блог о секс-просвещении для взрослых, родителям учеников и администрации учреждения его содержание не понравилось. Позже по жалобам пользователей Instagram начал блокировать посты. В блоге стоит фильтр 18+, также отсутствуют фотографии с обнажённым телом. Сама Ольга считает происходящее «кибербуллингом».

