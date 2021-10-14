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«Мракобесие и средневековье». В Госдуме изучат увольнение петербургской учительницы из-за блога о секс-просвете

Жириновский защитил уволенную из-за секс-блога петербургскую учительницу

Ситуацию с принуждением к увольнению петербургской учительницы, автора блога о секс-просвете Ольги Щеголевой рассмотрят на комиссии Госдумы по просвещению. Об этом было заявлено на пленарном заседании парламента 14 октября.

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Как пишет Znak.com, о Щеголевой заговорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он потребовал «восстановить учительницу на работе», назвав ее увольнение «каким-то мракобесием и средневековьем». Спикер парламента Вячеслав Володин обратился к главе думского комитета по просвещению Ольге Казаковой с просьбой «разобраться в ситуации», а затем доложить о результатах проверки руководству Думы.

Учительнице биологии Ольге Щеголевой пришлось уволиться из школы при Консерватории им. Римского-Корсакова. Девушка ведёт блог о секс-просвещении для взрослых, родителям учеников и администрации учреждения его содержание не понравилось. Позже по жалобам пользователей Instagram начал блокировать посты. В блоге стоит фильтр 18+, также отсутствуют фотографии с обнажённым телом. Сама Ольга считает происходящее «кибербуллингом».

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Комментарии (3)

nuga
пусть идет учителем в школу вип ,например Газпрома,только вряд ли они себе таких возьмут,своих детей ограждают от подобных персон.
Гриб
Говорят, что Жириновский не традиционной сексуальной ориентации
lamer
По мне, так Ольге Козаковой я бы в...л. Пересмотрят решение.
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