FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +7
71.86р83.00р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Молодой рабочий со стажем больше 10 лет. Столичная госавтоинспекция составила портрет типичного водителя-нарушителя

Госавтоинспекция Москвы составила социальный портрет водителя, нарушающего ПДД

6
Печать

Госавтоинспекция Москвы проанализировала данные водителей, не соблюдавших правила дорожного движения, и составила социальный портрет типичного нарушителя. В основу исследования легли аварии, произошедшие в столице за последние 9 месяцев, пишут 14 октября на сайте ведомства.

Выяснилось, что чаще всего ПДД нарушают мужчины 26–35 лет со средним специальным образованием, представители «рабочих» профессий. Как правило, они имеют водительский стаж больше 10 лет и находятся за рулем не дольше часа.

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил количество погибших в ДТП в России с «военными действиями». Глава государства поручил принимать меры по повышению безопасности на дорогах. До 1 ноября МВД, Минздрав и Минюст должны подготовить предложения по введению уголовной ответственности за пьяную езду.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

SWd
Ну, все сходится, в институт не взяли, потому что не самые умные люди на свете. А права таким у нас выдавать можно.
efela
откуда в столице рабочие взялись?
SU LUX INN
надо Запретить среднее Специально образование!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний