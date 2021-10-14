Молодой рабочий со стажем больше 10 лет. Столичная госавтоинспекция составила портрет типичного водителя-нарушителя

Госавтоинспекция Москвы проанализировала данные водителей, не соблюдавших правила дорожного движения, и составила социальный портрет типичного нарушителя. В основу исследования легли аварии, произошедшие в столице за последние 9 месяцев, пишут 14 октября на сайте ведомства.



Выяснилось, что чаще всего ПДД нарушают мужчины 26–35 лет со средним специальным образованием, представители «рабочих» профессий. Как правило, они имеют водительский стаж больше 10 лет и находятся за рулем не дольше часа.



Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил количество погибших в ДТП в России с «военными действиями». Глава государства поручил принимать меры по повышению безопасности на дорогах. До 1 ноября МВД, Минздрав и Минюст должны подготовить предложения по введению уголовной ответственности за пьяную езду.

