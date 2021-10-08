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Путин: Нельзя терять в ДТП столько людей, как на войне

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В России необходимо принимать меры по повышению безопасности на дорогах, чтобы снизить количество жертв ДТП. Об этом 8 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает в целом все лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать», — заявил Путин.

По словам вице-премьера, количество смертельных ДТП в России стабильно снижается.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что за последние 10 лет в ДТП на российских дорогах погибли более 220 тысяч человек, еще свыше двух миллионов человек были ранены. При этом за 15 лет число жертв ДТП уменьшилось более чем вдвое, и в целом наблюдается устойчивая тенденция снижения аварийности, количества погибших и пострадавших, сказал министр.

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Комментарии (5)

Maiok
ПДД нужно научиться соблюдать, уважать участников движения, ну и строить 4-х полосные дороги с разделительными полосами, там где интенсивное движение, в особенности на выездах из города.
Грузовики пытаются контролировать, но не получается, тахографы обманывают. Перегруз, превышение скорости как и было всегда.
В пассажирских автобусах устанавливать систему контроля за водителем, по ночам они засыпают и гибнет очень много людей.
Как-то так....
Sadava
Помнится, Медведьев, будучи президентом, обещал снизить смерти на дорогах до 0%.
asgard
Вот это да. Как в перестройку гибли от водки и прочего, так сейчас от дтп. Неадекватов надо гнать с дорог, не возможно ездить. Справки от психиатора явно купленные.
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