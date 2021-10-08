В России необходимо принимать меры по повышению безопасности на дорогах, чтобы снизить количество жертв ДТП. Об этом 8 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает в целом все лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать», — заявил Путин.
По словам вице-премьера, количество смертельных ДТП в России стабильно снижается.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что за последние 10 лет в ДТП на российских дорогах погибли более 220 тысяч человек, еще свыше двух миллионов человек были ранены. При этом за 15 лет число жертв ДТП уменьшилось более чем вдвое, и в целом наблюдается устойчивая тенденция снижения аварийности, количества погибших и пострадавших, сказал министр.