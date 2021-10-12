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«Ъ»: В России могут ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение

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В России может быть введена уголовная ответственность за езду в нетрезвом виде. Разработать соответствующие предложения ведомствам поручил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает 12 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По данным издания, МВД, Минздрав и Минюст должны представить предложения до 1 ноября. Уточняется, что наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме, однако пока неизвестно какого.

Марат Хуснуллин заявил «Ъ», что 88 % всех смертей в ДТП, произошедших по причине нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварий в крови обнаруживают более 1 промилле алкоголя (или 1 г в литре).

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — сказал вице-премьер.

Также ведомствам поручено проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые повторно сели за руль пьяными. На сегодняшний день нарушителей-рецидивистов могут лишить прав максимум на три года.

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил количество погибших в ДТП в России с «военными действиями». Глава государства поручил принимать меры по повышению безопасности на дорогах.

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Комментарии (4)

Bad robot
Давно пора.
AndrewBarsik
Почему-то убийцы с мигалками могут безнаказанно давить людей трезвыми. А для плебса - с патологическим упорством чиновники пытаются ввести уголовную ответственность за административные правонарушения. Самое страшное преступление в их понимании - это нарушение любых установленных государством запретов, независимо от того - причинило это нарушение кому-либо вред или нет. При этом правоохранительная система удивительно снисходительна к тем, кто нанёс реальный вред гражданам- к убийцам, насильникам, ворам, разбойникам, мошенникам. На интересы граждан государству искренне наплевать. Вся карательная мощь направлена только на обеспечение запретительных фантазий тех, кто в результате отрицательного естественного отбора по недоразумению оказался во власти.
alexadmin
Акции гигабидэ резко пошли вверх.
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