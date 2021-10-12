«Ъ»: В России могут ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение

По данным издания, МВД, Минздрав и Минюст должны представить предложения до 1 ноября. Уточняется, что наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме, однако пока неизвестно какого.

В России может быть введена уголовная ответственность за езду в нетрезвом виде. Разработать соответствующие предложения ведомствам поручил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает 12 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Марат Хуснуллин заявил «Ъ», что 88 % всех смертей в ДТП, произошедших по причине нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварий в крови обнаруживают более 1 промилле алкоголя (или 1 г в литре).



«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — сказал вице-премьер.



Также ведомствам поручено проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые повторно сели за руль пьяными. На сегодняшний день нарушителей-рецидивистов могут лишить прав максимум на три года.



Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил количество погибших в ДТП в России с «военными действиями». Глава государства поручил принимать меры по повышению безопасности на дорогах.

