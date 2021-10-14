В Петербурге подросли пробки, плотно в центре города

На набережных и других улицах сегодня ненадолго перекрывают движение. В городе проходит Евразийский женский форум. Кроме того, ситуацию в последнее время осложняют закрытие Биржевого моста и ремонт на Литейном проспекте.
В утренний час пик максимальная загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса», составила обычные 6 баллов, затем снизилась до обычных же четырёх, а к 12:10 подросла до 5 баллов (на 1 выше типичного для данного времени суток показателя). Долго «пятёрка» не продержалась. По данным на 12:28, в городе снова 4 балла.