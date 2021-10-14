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В Петербурге подросли пробки, плотно в центре города

В центре Петербурга днём 14 октября местами образовываются плотные пробки. На общую загруженность городских дорог это, впрочем, влияет не сильно.

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На набережных и других улицах сегодня ненадолго перекрывают движение. В городе проходит Евразийский женский форум. Кроме того, ситуацию в последнее время осложняют закрытие Биржевого моста и ремонт на Литейном проспекте.

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В утренний час пик максимальная загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса», составила обычные 6 баллов, затем снизилась до обычных же четырёх, а к 12:10 подросла до 5 баллов (на 1 выше типичного для данного времени суток показателя). Долго «пятёрка» не продержалась. По данным на 12:28, в городе снова 4 балла.

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Фото:
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (4)

teodor
чинуши прилетели, люди мучаются
Nurofen
светлоликий достал тошнит от него, сидел бы в бункере в Москве, нет ему надо всем жизнь попортить
alexpv
Женский форум это сильно. Спасибо, что я опоздал на работу из-за перекрытий к студентам в Вуз.
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