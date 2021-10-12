Пробки «едут» по Литейному вместе с ремонтом, проблемы — у окрестных улиц

Ремонт в зоне трамвайных путей «движется» по проспекту от Невского к Неве. «Яндекс.Карты» днём 12 октября показывают пробки как на самом Литейном (причём в сторону моста длиннее), так и на улицах, пересекающих Литейный: Некрасова, Белинского, Пестеля. Потоку машин сложно встроиться в плотную пробку. Плотность и длина заторов меняется в зависимости от работы светофоров.
Ремонт трамвайных путей избавит Литейный от сильной колейности. Работы планируется закончить к 10 ноября.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Также автомобилисты привыкают к новым пробкам из-за закрытия Биржевого моста. Более плотные заторы сегодня днём образовались на подъезде к Тучкову мосту со стороны Васильевского острова: горожане едут из центра на север.