Заглядываем в домовую церковь, тайные комнаты, осматриваем знаменитую Ротонду и кабинет председателя. А по пути главный редактор «Фонтанки» задает вопросы о политике. Смотрите видеоэкскурсию из кулуаров Законодательного собрания Петербурга в 12:20.
Прогулка по Мариинскому: cмотрите в эфире «Фонтанки» интервью главного редактора Александра Горшкова с председателем ЗакСа Александром Бельским
Заглядываем в домовую церковь, тайные комнаты, осматриваем знаменитую Ротонду и кабинет председателя. А по пути главный редактор «Фонтанки» задает вопросы о политике. Смотрите видеоэкскурсию из кулуаров Законодательного собрания Петербурга в 12:20.
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