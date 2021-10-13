В ожидании звезды Пхенчхана. СКА заблокировал «Динамо» и вырвался на первое место

Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о главных событиях центрального матча дня. СКА обыграл в Петербурге московское «Динамо» и вырвался на первое место в Западной конференции. И это еще остался в запасе звездный новичок Никита Гусев. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о главных событиях центрального матча дня. Герой Пхенчхана вернулся

Накануне матча с московским «Динамо» СКА объявил о подписании нападающего Никиты Гусева. Ожидаемая и одновременно грустная новость. Гусев — в 2017-м выиграл с петербургским клубом Кубок Гагарина, играя в одном звене с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым. Их тройка того времени, как перчатка Таноса, стирала в пыль все на своем пути. В 2018-м на Олимпиаде в Пхенчхане в финале с Германией Гусев набрал 4 очка и вернул России звание олимпийских чемпионов. В 2019-м он логично уехал в НХЛ. Тогда казалось: кто, если не он? Но за два года у Никиты так и не получилось стать своим в Северной Америке. Все закончилось подписанием пробного контракта с «Торонто» перед сезоном 2021/22, проваленной предсезонкой и возвращением на родину. Вице-президент СКА Роман Ротенберг никогда не скрывал, что рассчитывает на Гусева. Так что вариантов, в какой клуб перейдет Гусев, почти не было.



Автор: Хоккейный Клуб СКА / YouTube

Специально под него армейцы с Невы расчистили платежку, отдав в «Сибирь» Владислава Каменева с зарплатой 45 млн рублей. Вопрос был только один: сыграет ли Гусев сразу против московского «Динамо», где зажигает его бывший партнер по звену Шипачев? В итоге Никиту решили поберечь. Главный тренер СКА Валерий Брагин перед игрой с «Динамо» не исключил, что новичок поедет с командой в предстоящее выездное турне.

Бывшие

Московское «Динамо» мощно стартовало в чемпионате. Выиграв 11 раз в 12 матчах на старте сезона бело-голубые захватили лидерство в турнирной таблице Западной конференции. Потом начался спад. В итоге к игре со СКА москвичи подошли, опережая соперника всего на одно очко. Получилось, что в очном противостоянии команды разыграли первое место.

Безусловный лидер «Динамо» — бывший игрок СКА Вадим Шипачев. Центральный форвард три года назад еще более бесславно, чем Гусев, вернулся из НХЛ, но на его игре та неудача никак не сказалась. Сейчас Шипачев с большим запасом лидирует в списке лучших бомбардиров лиги с 30 очками.



Отметим и главного тренера москвичей — Алексея Кудашова. В сезоне 2019/20 он входил в тренерский штаб СКА, но был без сожалений уволен. В «Динамо» он поставил красивую атакующую игру и доказал, что по-прежнему способен вести самостоятельную работу. В текущем чемпионате, кстати, сложилась забавная ситуация. Вместе с Кудашовым два года назад были уволены Илья Воробьев и Анвар Гатиятулин. Воробьев возглавил магнитогорский «Металлург», а Гатиятулин — челябинский «Трактор». Все трое смогли вывести свои клубы на лидирующие позиции и долгое время обходили СКА в таблице.

На радость Морозову

Трансферные новости на одном Гусеве не закончились. Буквально за пару часов до старта матча с «Динамо» СКА объявил о расторжении контракта со шведским центральным нападающим Фредриком Хендемарком. 6 (2+4) очков в 15 матчах. Это так обрадовало Ивана Морозова, которому еще недавно из-за перебора центрфорвардов в составе петербуржцев приходилось играть в Высшей лиге, что он отметился первым голом в сезоне.



Морозоооов! Шайба в концовке первого - то что надо! pic.twitter.com/uyZK6agwPU — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 13, 2021

К тому моменту СКА проигрывал 0:1 и его шайба помогла армейцам сравнять. Интересный факт: забил в ворота СКА 21-летний Дмитрий Рашевский — воспитанник петербургского хоккея.

На старте второго периода Антон Бурдасов вывел СКА вперед, но Рашевский почти тут же вновь сделал счет ничейным. Вернул положительную для петербуржцев разницу Йоонас Кемппайнен, за 52 секунды оформивший дубль.



Кепу делает два! pic.twitter.com/5wsRezMIXV — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 13, 2021

Шанс гостям из столицы подарил Данила Моисеев, срубивший клюшкой защитника «Динамо» Андрея Сергеева. За это судья выписал Моисееву двойной малый штраф, оставив СКА на четыре минуты в меньшинстве. Но петербуржцы сумели отбиться. Однако затем последовали еще три удаления подряд у СКА и одно из них москвичи все-таки реализовали. Но на большее их не хватило.

Команда с характером



Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Армейцы с Невы действовали очень смело, ложась под мощные щелчки москвичей. В общей сложности таким образом хозяева льда за 20 минут заблокировали девять бросков. Еще десять бросков до цели все-таки добрались, но Ларс Юханссон не дал усомниться в своем статусе основного голкипера СКА. В конце встречи Кудашов заменил голкипера на шестого полевого игрока, но только пропустил в пустые ворота после броска Евгения Кетова. Итог — 4:3 в пользу СКА.



На послематчевой пресс-конференции Кудашов отметил эту самоотверженность армейцев, а слабую игру своей команды объяснил недостатком физики. Брагина же очень порадовал характер, который проявила его команда.

— Играли до конца, поэтому выиграли. Вся игра «Динамо» в большинстве идёт через двух игроков — Шипачёва и Войнова. Разобрали и подсказали, как правильно играть. Гусев с нами летит на следующую игру. Посмотрим, как он будет смотреться на тренировке, может сыграть.

Затаив дыхание, ждем возвращение звезды из прошлого. Если заиграет, это будет серьезная заявка для СКА на Кубок Гагарина. Армейцам давно не хватало такого игрока.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

