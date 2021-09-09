Ротенберг о переходе в СКА Никиты Гусева: Еще рано об этом говорить, но мы надеемся, что он сможет присоединиться к нам как можно скорее

«Конечно, Гусев входит в ваши планы, — заявил Ротенберг. — Мы хорошо знакомы с ним. Вместе выиграли Кубок Гагарина и Олимпиаду, где Гусев в финале забил две шайбы и отдал две передачи. Ни один тренер в мире не откажется от такого игрока. Поэтому все это будет обсуждаться. С самим Гусевым мы регулярно общаемся. Разговариваем о хоккее, он делится своим опытом, который нам тоже помогает развиваться. А что касается подписания контракта — об этом еще рано говорить. Мы ждем и надеемся на лучшее, что он сможет присоединиться к нам как можно скорее».

