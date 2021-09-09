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Ротенберг о переходе в СКА Никиты Гусева: Еще рано об этом говорить, но мы надеемся, что он сможет присоединиться к нам как можно скорее

Хоккейный клуб СКА в ближайшее время может усилиться нападающим Никитой Гусевым. Об этом «Фонтанке» сообщил вице-президент петербургской команды Роман Ротенберг.

«Конечно, Гусев входит в ваши планы, — заявил Ротенберг. — Мы хорошо знакомы с ним. Вместе выиграли Кубок Гагарина и Олимпиаду, где Гусев в финале забил две шайбы и отдал две передачи. Ни один тренер в мире не откажется от такого игрока. Поэтому все это будет обсуждаться. С самим Гусевым мы регулярно общаемся. Разговариваем о хоккее, он делится своим опытом, который нам тоже помогает развиваться. А что касается подписания контракта — об этом еще рано говорить. Мы ждем и надеемся на лучшее, что он сможет присоединиться к нам как можно скорее».

Читайте полную версию интервью с Романом Ротенбергом в ближайшее время на «Фонтанке».

Никита Гусев играл за СКА с 2015-го по 2019 год. В составе петербургской команды в 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России Гусев выиграл золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане. В финале против Германии он забил два гола и сделал две голевые передачи. 2019 году переехал в НХЛ, где играл в клубах «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флорида Пантерз». В 2021 году у него закончился действующий контракт с «Флоридой». Новое соглашение Гусев пока ни с кем не подписал.

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Комментарии (1)

セルゲイ
Деньги-то на Гусева есть? Или снова подберем то, что никому не нужно?
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