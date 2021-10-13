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Стрелявшим у школы в Москве оказался 15-летний подросток. Он целился в заброшенное здание

Задержанный после стрельбы у школы в Москве оказался 15-летним подростком

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Задержанный после стрельбы у школы на Ленинском проспекте в Москве — молодой человек 2006 года рождения. Он стрелял по заброшенному зданию.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве 13 октября, у подростка изъяли страйкбольное оружие. Позже парня доставили в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

В результате инцидента никто не пострадал.

В телеграм-каналах распространяется неподтвержденная информация о том, что отцом мальчика является топ-менеджер «Лукойла».

«Фонтанка» писала, что всех детей из школ, рядом с которыми слышали звуки выстрелов, отпустили по домам.

Ранее жители Москвы сообщили в полицию, что заметили вблизи одной из школ на Ленинском проспекте незнакомца в камуфляжной форме, который открыл стрельбу из автоматического оружия.

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Комментарии (1)

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У моего приятеля отец работает в нефтяной компании, название которой нельзя называть. Так у него дома огромная модель железной дороги из немецких вагончиков. Однажды он по пьянке запускал их и устраивал столкновение. Если журналисты узнают, то напишут, что планировал "разрушение ЖД", "учил детей жестокости".
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