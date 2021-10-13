Стрелявшим у школы в Москве оказался 15-летний подросток. Он целился в заброшенное здание

Задержанный после стрельбы у школы на Ленинском проспекте в Москве — молодой человек 2006 года рождения. Он стрелял по заброшенному зданию.



Как сообщили в ГУ МВД по Москве 13 октября, у подростка изъяли страйкбольное оружие. Позже парня доставили в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.



В результате инцидента никто не пострадал.



В телеграм-каналах распространяется неподтвержденная информация о том, что отцом мальчика является топ-менеджер «Лукойла».



«Фонтанка» писала, что всех детей из школ, рядом с которыми слышали звуки выстрелов, отпустили по домам.

