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Парень, стрелявший у московской школы, задержан. Ружье оказалось страйкбольным

Полиция задержала молодого человека, стрелявшего у школы в Москве

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Сотрудники полиции задержали парня, который открыл стрельбу около школы на Ленинском проспекте в Москве. Как пишет 13 октября РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД, ружье у него было страйкбольным.

В столичной мэрии информагентству заявили, что все дети из школ, рядом с которыми слышали звуки выстрелов, в безопасности, их уже отпустили по домам.

Ранее москвичи сообщили в полицию, что около одной из школ на Ленинском проспекте неизвестный мужчина в камуфляжной форме открыл стрельбу из автоматического оружия. По предварительной информации, он стрелял в воздух, пострадавших нет.

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Комментарии (2)

Igorius
Паренёк решил проверить, сколько проблем можно заполучить, если сунуться туда, где и без тебя уже у всех правоохранителей пятая точка горит пару последних лет? Тем более в Москве, где и камер полно, и правоохранители в первую очередь не хотят в новости попадать...
syshsun
Надо не задерживать,а уничтожать на месте,чтобы другим туктукерам неповадно было.
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