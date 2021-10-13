Парень, стрелявший у московской школы, задержан. Ружье оказалось страйкбольным

Сотрудники полиции задержали парня, который открыл стрельбу около школы на Ленинском проспекте в Москве. Как пишет 13 октября РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД, ружье у него было страйкбольным.

В столичной мэрии информагентству заявили, что все дети из школ, рядом с которыми слышали звуки выстрелов, в безопасности, их уже отпустили по домам.



Ранее москвичи сообщили в полицию, что около одной из школ на Ленинском проспекте неизвестный мужчина в камуфляжной форме открыл стрельбу из автоматического оружия. По предварительной информации, он стрелял в воздух, пострадавших нет.

