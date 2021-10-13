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«Далеко не все в тюрьме». Путин заявил, что оппозиция в России жива

Путин: Оппозиция в России жива и критикует власть

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Демократия в России не умерла, переживания по этому поводу сильно преувеличены. Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Люди работают, те, которые не нарушают соответствующих законов», — сказал Путин.

Ответил президент и на вопрос об Алексее Навальном, который отбывает срок в колонии по делу «Ив Роше». По словам Путина, «упомянутые фигуранты» находятся в местах лишения свободы «не за политическую деятельность, а за уголовные преступления». Глава государства заявил, что «им неоднократно прощали нарушения закона».

«Что касается в целом оппозиции, то она у нас работает, жива, критикует власть, причем так жестко, как, может быть, в других странах этого не делается. <...> Включите некоторые российские СМИ, они работают, никто их не трогает, более того, деньги от «Газпрома» получают», — резюмировал Путин.

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Комментарии (41)

265863469
Хорошая фраза пресидента - "если не нарушают закон" . А если примут закон, что в 6 утра жители обязаны вывесить государственный флаг из окна и поклониться на его портрет или кланяться проезжающему едросу, судебное преследование за невыполнение такой бредятины формально тоже будет законны
266295555
"Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка.“ Дзержинский Ф.Э.
azul
Это угроза?
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