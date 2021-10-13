«Далеко не все в тюрьме». Путин заявил, что оппозиция в России жива

Демократия в России не умерла, переживания по этому поводу сильно преувеличены. Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.



«Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Люди работают, те, которые не нарушают соответствующих законов», — сказал Путин.



Ответил президент и на вопрос об Алексее Навальном, который отбывает срок в колонии по делу «Ив Роше». По словам Путина, «упомянутые фигуранты» находятся в местах лишения свободы «не за политическую деятельность, а за уголовные преступления». Глава государства заявил, что «им неоднократно прощали нарушения закона».

