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WSJ: Наушники AirPods научатся измерять температуру

Наушники AirPods от компании Apple получат новые функции

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Наушники AirPods от компании Apple могут работать в качестве слуховых аппаратов, включать в себя термометр и контролировать осанку. Об этом 13 октября сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Компания Apple изучает возможности превратить AirPods из устройства для прослушивания музыки в медицинский аксессуар.

Наушники версии Pro уже получили функцию, которая позволяет усиливать звуки вокруг и голос собеседника.

Ранее «Фонтанка» писала, что компания Facebook выпустила «умные» очки Ray-Ban Stories. Устройство может снимать фотографии и делать видеозаписи, принимать звонки и включать музыку. В ФСБ по этому поводу посчитали, что «умные» очки от Facebook можно отнести к тайным шпионским устройствам.

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