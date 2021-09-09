Новинка стоит 299 долларов. В очки встроены две фронтальные камеры, кнопка для голосовых команд, динамики и сенсорная панель для управления звуком. Они доступны в 20 вариантах — в пяти цветах и с разными линзами. Ray-Ban Stories можно купить онлайн и в некоторых магазинах в США, Ирландии, Великобритании, Канаде, Италии и Австралии.

Компания Facebook выпустила «умные» очки, которые получили название Ray-Ban Stories. Они могут снимать фото и видео, принимать звонки и включать музыку, сообщает 9 сентября пресс-служба компании.

«С помощью Ray-Ban Stories вы можете снимать фото и видео, слушать музыку или подкасты и отвечать на телефонные звонки, даже не используя свой телефон», — говорит в рекламе очков Марк Цукерберг.



Кроме того, устройство синхронизировано с приложением Facebook View, благодаря которому можно отправлять файлы в другие приложения на смартфоне. Для полной зарядки девайса потребуется около часа, заряд должен держаться в течение шести часов.