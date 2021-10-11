В ФСБ считают, что «умные» очки от Facebook и Ray-Ban можно отнести к тайным шпионским устройствам

ФСБ России заявила, что особенности первых «умных» очков от Facebook и Ray-Ban могут позволить отнести их к средствам, предназначенным для негласного получения информации. Об этом гласит ответ ведомства на запрос интернет-издания TJ о легальности использования устройства в стране. Текст документа издание опубликовало 11 октября.

Вместо того, чтобы объяснять, по каким признакам очки могут отнести к шпионским устройствам, в ФСБ сослались на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. В этом примечании дается определение «специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации». Это «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя».

