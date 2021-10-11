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В ФСБ считают, что «умные» очки от Facebook и Ray-Ban можно отнести к тайным шпионским устройствам

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ФСБ России заявила, что особенности первых «умных» очков от Facebook и Ray-Ban могут позволить отнести их к средствам, предназначенным для негласного получения информации. Об этом гласит ответ ведомства на запрос интернет-издания TJ о легальности использования устройства в стране. Текст документа издание опубликовало 11 октября.

Вместо того, чтобы объяснять, по каким признакам очки могут отнести к шпионским устройствам, в ФСБ сослались на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. В этом примечании дается определение «специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации». Это «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя».

В пресс-службе ФСБ добавили, что ведомство не уполномочено давать разъяснения или комментировать содержание статей действующего законодательства Российской Федерации.

9 сентября «Фонтанка» писала, что компания Facebook выпустила «умные» очки Ray-Ban Stories. Устройство может снимать фотографии и делать видеозаписи, принимать звонки и включать музыку.

Технологическую новинку можно купить онлайн и в некоторых магазинах в США, Ирландии, Великобритании, Канаде, Италии и Австралии.

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Комментарии (5)

Игoрь
В век информации бороться с получением информации - то еще занятие.
Alkaline
Фсб играет все большую роль в нашей шизни...
Pilat
Когда то и ксерокопировальный аппарат можно было отнести к таким устройствам и даже первые сотовые телефоны вызвали у ФСБ сильную неприязнь. А чем отличаются умные очки скажем от Теслы? По сути Тесла еще больший шионский гаджет, так как может не только то, что могут очки, но еще и ездить по стране самостоятельно.
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