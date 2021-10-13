Бывших сотрудников ФСИН исключат из ОНК. Минюст отреагировал на публикации о пытках заключенных

Министерство юстиции вместе с правозащитниками подготовит совместный план действий по вопросам совершенствования правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы РФ. О проведении встречи главы ведомства Константина Чуйченко «с представителями общественности» сообщил сайт Минюста 13 октября спустя несколько часов после того, как основатель правозащитного проекта Gulagu.net (сайт заблокирован в России) заявил о получении новых видео пыток заключенных.

«Как было отмечено на совещании, в настоящее время важно закрепить институт пробации на законодательном уровне, а также организационно подготовить ФСИН России для координации уголовно-исполнительных инспекций при применении мер социальной адаптации», — сообщили в ведомстве Чуйченко.



Фото: скриншот YouTube / Правительство России Поделиться Поделиться







Отмечается, что участники совещания согласились продолжить работу по совершенствованию механизма формирований ОНК (общественных наблюдательных комиссий, члены которых могут посещать учреждения ФСИН с проверками – прим.ред.).

«В частности, предлагается исключить из ОНК бывших сотрудников ФСИН России во избежание конфликта интересов», – уточнили в Минюсте. «На уровне законодательства важно создать действующие механизмы, которые гарантируют соблюдение прав граждан, оказавшихся в учреждениях УИС» – сказал министр юстиции Константин Чуйченко. О сроках, необходимых для получения результатов совместного нормотворчества «представителей общественности» и сотрудников Минюста, не сообщается, но «подобные встречи планируется проводить на регулярной основе». Нет в сообщении министерства и имён участников или названий организаций, которые они представляют.

После того, как в начале октября 2021 года в России разразился скандал с публикацией ресурсом Gulagu.net видеозаписей пыток заключённых, в том числе с применением сексуального насилия, член президентского Совета по правам человека, глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин заявил в интервью 47news, что в первую очередь для изменения ситуации с пытками заключённых в учреждениях ФСИН нужно реформировать систему набора членов ОНК.



«Чаще всего это ещё и ветераны правоохранительных органов. В нашей уважаемой нижегородской ОНК (Игорь Каляпин живёт и работает в Нижнем Новгороде – прим.ред.) одних отставных полковников — 8 штук. Они хорошие люди. Но они на пенсии, им тяжело ездить в эти колонии, которые у нас разбросаны на линии в 600 километров. И самое главное, они не готовы конфликтовать с руководством учреждений. Приезжаешь за 300 км, а тебя радушно встречает товарищ полковник, начальник колонии. Предлагает чайку, ещё что-то. Не хочется же обижать хороших людей... Служба у них там тяжёлая. И нет основания исходить из того, что они заняты безобразиями. А потом заходишь в ШИЗО (штрафной изолятор для провинившихся осуждённых – прим.ред.) и тебе страшные вещи рассказывают про то, что там на самом деле творится», — объяснял Каляпин.

Кроме того, по мнению правозащитника, должны быть привлечены к уголовной ответственности все причастные к пыткам, в том числе представители надзорных органов, которые не могут не знать, что происходит в российских колониях и тюрьмах.

