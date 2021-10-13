Путин: Я мог заразиться коронавирусом, но этого не произошло благодаря прививке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мог заразиться COVID-19 от своих сотрудников, но этого не случилось благодаря вакцинации.



«У меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, но этого не произошло, как говорят специалисты, из-за защиты, которую обеспечивает наша вакцина «Спутник V», — заявил глава государства 13 октября, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не прошел ревакцинацию. Представитель Кремля отметил, что у главы государства «сохраняются очень высокие титры антител».

