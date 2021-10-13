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Путин: Я мог заразиться коронавирусом, но этого не произошло благодаря прививке

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что мог заразиться COVID-19 от своих сотрудников, но этого не случилось благодаря вакцинации.

«У меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, но этого не произошло, как говорят специалисты, из-за защиты, которую обеспечивает наша вакцина «Спутник V», — заявил глава государства 13 октября, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не прошел ревакцинацию. Представитель Кремля отметил, что у главы государства «сохраняются очень высокие титры антител».

В июне 2021-го Владимир Путин признался, что привился «Спутником V». Президент 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении.

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Комментарии (5)

kusto
Ага, привике. А 2 недели перед встречей люди на карантине по своей воле сидят?
lamer
Лукавит. Заразился он. Впрочем, как и я - это не смотря на чипирование.
Гриб
Что то мне подсказывает что у солнцеликого, как и в газмясе , тесты сдают еженедельно, как минимум
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