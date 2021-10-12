Песков: Путин пока не ревакцинировался

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о возможности ревакцинации главы государства.
«Нет, он [президент РФ Владимир Путин] еще не прошел ревакцинацию», — цитирует заявление Дмитрия Пескова 12 октября «Интерфакс».
По словам Пескова, у главы государства сохраняются «очень высокие титры антител». В Кремле заверили, что Путин следует рекомендациям врачей.
Песков рассказал, что президент проводит рабочие мероприятия очно и по видеосвязи.
В июне 2021-го Владимир Путин признался, что привился «