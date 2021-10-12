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Песков: Путин пока не ревакцинировался

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Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о возможности ревакцинации главы государства.

«Нет, он [президент РФ Владимир Путин] еще не прошел ревакцинацию», — цитирует заявление Дмитрия Пескова 12 октября «Интерфакс».

По словам Пескова, у главы государства сохраняются «очень высокие титры антител». В Кремле заверили, что Путин следует рекомендациям врачей.

Песков рассказал, что президент проводит рабочие мероприятия очно и по видеосвязи.

В июне 2021-го Владимир Путин признался, что привился «Спутником V». Президент 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении.

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Комментарии (5)

264940801
Есть с кого брать пример!
Cashmare
странный заголовок, а почему "песков", а не традиционное "вкремле"? прям оскорбили усача, разжаловали до обычного пескова
zonnek
Новость N1 всея Руси. Клоуны!!!
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