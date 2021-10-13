Не всегда дикие. Стадо птиц пасётся на Удельной, пока хозяин лежит под машиной

Необычных горожан встретил фотограф «Фонтанки» 13 октября в Выборгском районе Петербурга.
На Удельном проспекте, на газоне рядом с автосервисом и деревянным домом, прогуливалось стадо птиц. Работник автосервиса прямо из-под машины сообщил, что это его питомцы.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Зоолог Павел Глазков пояснил «Фонтанке», что эти птицы — домашние утки.
В последнее время в Петербурге видят много диких птиц. Часто это представители перелётных видов, которые делают остановку в нашем регионе в ходе миграции. Так, в Сестрорецке остановились отдохнуть два белолобых гуся, там же наблюдали цаплю.