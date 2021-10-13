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Не всегда дикие. Стадо птиц пасётся на Удельной, пока хозяин лежит под машиной

На севере Петербурга заметили домашних уток

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Необычных горожан встретил фотограф «Фонтанки» 13 октября в Выборгском районе Петербурга.

На Удельном проспекте, на газоне рядом с автосервисом и деревянным домом, прогуливалось стадо птиц. Работник автосервиса прямо из-под машины сообщил, что это его питомцы.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Зоолог Павел Глазков пояснил «Фонтанке», что эти птицы — домашние утки.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В последнее время в Петербурге видят много диких птиц. Часто это представители перелётных видов, которые делают остановку в нашем регионе в ходе миграции. Так, в Сестрорецке остановились отдохнуть два белолобых гуся, там же наблюдали цаплю.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Стадо птиц...
В следующий раз будет косяк птиц😂😂😂
lamer
Почему не бердвотчер?
Riptide
Стадо птиц? Comment … en français?
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