Гусям приглянулся Сестрорецк: они чистят перья, занимаются йогой и не боятся даже велосипедиста

«Это молодые белолобые гуси. Белое пятно на лбу у этих птиц появится только к весне. Молодые птицы по какой-то причине отстали от своей стаи и решили отдохнуть в Сестрорецке. <...> Удивительно, что дикие гуси совершенно не боятся людей! Они, видимо, никогда не видели человека и не понимают, что мы можем представлять для них опасность», — отмечает 13 октября в своём паблике Павел Глазков.

По его словам, гуси активно едят, ухаживают за перьями: для водоплавающих птиц это особенно важно. Время от времени разминают крылья — это как занятия йогой, ведь гусь умеет держать баланс, стоя на одной ноге.

В Петербурге время от времени видят перелётных гусей. В прошлом году гусь-гуменник несколько недель провёл у стен Петропавловской крепости и даже чуть не стал жертвой ястреба-тетеревятника. А в парке Ивана Фомина жила белощекая казарка — другой вид гуся. На днях молодой гусь решил отдохнуть на сооружениях петербургского Водоканала.



Две дикие лисицы попали на видео вчера вечером около ТЦ «Мега Парнас». Они почти так же, как гуси, не боялись людей — разве что немного.

