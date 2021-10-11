Внезапный дикий гость решил проинспектировать станцию аэрации петербургского «Водоканала»

Как рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», утром 11 октября на Центральной станции аэрации на острове Белый появился неожиданный гость: молодой дикий гусь прогуливался по лужайкам между технологическими постройками, щипал траву и с интересом следил за процессом очистки канализационных стоков. Заметив на объекте дикую птицу, работники оценили ее состояние и сообщили об этом в Комитет по природопользованию. Специалисты ведомства рекомендовали оставить птицу в естественной среде: в помощи она не нуждается, отдохнет и продолжит путь на юг.

Дикие птицы и звери любят отдохнуть на Центральной станции аэрации и других сооружениях Водоканала, отмечают на предприятии. В прошлом году на нее забредали дикая лиса и белая ласка. Здесь обитают чайки, а на вторичных отстойниках, куда собираются очищенные стоки после биологического этапа, зимой спасаются от морозов утки: вода в емкостях теплая, и птицы в ней не рискуют попасть в ледовую ловушку. Летом на объекты «Водоканала» прилетают цапли, лебеди, чибисы, скворцы, синицы и другие городские и лесные птицы. Ради чибисов на полях у Волхонского шоссе даже не косят траву: они там выводят птенцов.

«Дикие гости могут не опасаться за свою жизнь и заниматься привычными делами: обширные территории сооружений петербургского Водоканала позволяют им почувствовать себя как в естественной среде обитания. Технологические процессы большей частью автоматизированы, а персонал никогда не тревожит пернатых и хвостатых постояльцев», — добавляют в пресс-службе.