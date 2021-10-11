FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +8
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Внезапный дикий гость решил проинспектировать станцию аэрации петербургского «Водоканала»

Дикий гусь отдыхает на станции аэрации в Петербурге перед полетом на юг

Молодой дикий гусь решил отдохнуть на сооружениях петербургского Водоканала перед тем, как лететь в теплые края. Он спокойно щипал траву, с любопытством поглядывая на снимавших его людей.

0
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Как рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», утром 11 октября на Центральной станции аэрации на острове Белый появился неожиданный гость: молодой дикий гусь прогуливался по лужайкам между технологическими постройками, щипал траву и с интересом следил за процессом очистки канализационных стоков. Заметив на объекте дикую птицу, работники оценили ее состояние и сообщили об этом в Комитет по природопользованию. Специалисты ведомства рекомендовали оставить птицу в естественной среде: в помощи она не нуждается, отдохнет и продолжит путь на юг.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Дикие птицы и звери любят отдохнуть на Центральной станции аэрации и других сооружениях Водоканала, отмечают на предприятии. В прошлом году на нее забредали дикая лиса и белая ласка. Здесь обитают чайки, а на вторичных отстойниках, куда собираются очищенные стоки после биологического этапа, зимой спасаются от морозов утки: вода в емкостях теплая, и птицы в ней не рискуют попасть в ледовую ловушку. Летом на объекты «Водоканала» прилетают цапли, лебеди, чибисы, скворцы, синицы и другие городские и лесные птицы. Ради чибисов на полях у Волхонского шоссе даже не косят траву: они там выводят птенцов.

«Дикие гости могут не опасаться за свою жизнь и заниматься привычными делами: обширные территории сооружений петербургского Водоканала позволяют им почувствовать себя как в естественной среде обитания. Технологические процессы большей частью автоматизированы, а персонал никогда не тревожит пернатых и хвостатых постояльцев», — добавляют в пресс-службе.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний