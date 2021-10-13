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В Петербурге в больницу доставили 83 ребенка с коронавирусом за неделю

За последнюю неделю в главный детский инфекционный стационар Петербурга — больницу имени Филатова — поступило 83 ребенка с COVID-19, сообщили в комитете по здравоохранению.

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«Ощутимого роста заболеваемости детей коронавирусной инфекцией в первые недели октября по сравнению с сентябрем не наблюдается. Общий рост поступлений детей в стационар связан с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ», — рассказали в комздраве 13 октября.

Накануне «Фонтанка» писала, что главная инфекционная детская больница Петербурга в октябре начала принимать по 85 детей в сутки с ОРВИ, коронавирусом и пневмониями. У стационара даже впервые заметили очереди. В Смольном говорят, что на одну машину уходит не более часа.

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Комментарии (11)

AleksandrP
Простите - ерунду написал. Юпитер, хоть и огромный - вращается со страшной скоростью. Там сутки меньше земных.
То есть - на Юпитере тем более не смогли бы столько машин с больными детьми принять.
Хотя, может быть, там работают быстрее....
AleksandrP
Если 85 человек в сутки, да на каждого - по часу - сколько же часов в сутках?
Мы на Земле, или - на Юпитере?
266337741
ну так все просто - готовим общественное мнение для повальной детской вакцинации. взрослых уже подготовили - табуном бегут. теперь очередь за детьми
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