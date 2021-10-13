В Петербурге в больницу доставили 83 ребенка с коронавирусом за неделю

«Ощутимого роста заболеваемости детей коронавирусной инфекцией в первые недели октября по сравнению с сентябрем не наблюдается. Общий рост поступлений детей в стационар связан с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ», — рассказали в комздраве 13 октября.



Накануне «Фонтанка» писала, что главная инфекционная детская больница Петербурга в октябре начала принимать по 85 детей в сутки с ОРВИ, коронавирусом и пневмониями. У стационара даже впервые заметили очереди. В Смольном говорят, что на одну машину уходит не более часа.

