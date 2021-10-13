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Перед тем как закрыться облаками, небо хорошенько просияло

В Ленинградской области наблюдали аврору

Магнитная буря подарила ещё одну ночь полярного сияния.

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Петербургские энтузиасты несмотря на облачность смогли поймать его в северных районах Ленобласти.

После вспышки на Солнце потоки солнечного ветра достигли Земли в понедельник днём, и несколько ночей подряд жители северных регионов видели сияние, даже в Тверской области и в Татарстане. «Фонтанка» публиковала яркие кадры, сделанные петербургскими «охотниками».

Негативные последствия вспышки на Солнце — сильная магнитная буря, вторая подобная за год. Из-за неё у метеозависимых людей может болеть голова и резко меняться давление, в работе радиосвязи, спутниковых и энергетических систем возможны сбои.

В четверг магнитная буря стихнет. А увидеть сияние, даже если оно будет, помешают облака.

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