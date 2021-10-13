Перед тем как закрыться облаками, небо хорошенько просияло

Петербургские энтузиасты несмотря на облачность смогли поймать его в северных районах Ленобласти.
После вспышки на Солнце потоки солнечного ветра достигли Земли в понедельник днём, и несколько ночей подряд жители северных регионов видели сияние, даже в Тверской области и в Татарстане. «Фонтанка» публиковала яркие кадры, сделанные петербургскими «охотниками».
Негативные последствия вспышки на Солнце — сильная магнитная буря, вторая подобная за год. Из-за неё у метеозависимых людей может болеть голова и резко меняться давление, в работе радиосвязи, спутниковых и энергетических систем возможны сбои.
В четверг магнитная буря стихнет. А увидеть сияние, даже если оно будет, помешают облака.