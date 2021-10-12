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«Лишь второй подобный случай за год». Магнитосфера Земли успокоится к четвергу

Магнитная буря, вызвавшая северное сияние в Петербурге, уляжется к четвергу

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Нынешняя магнитная буря — одна из самых сильных за последние месяцы. Ещё как минимум сутки чувствительные люди из-за неё могут страдать головными болями и перепадами давления, а петербургские охотники за северным сиянием — наматывать сотни километров по ночам.

Как сообщает 12 октября центр «Фобос», после вспышки на Солнце потоки солнечного ветра достигли Земли в понедельник днём. Пик бомбардировки планеты частицами солнечной плазмы пришёлся на утренние часы вторника, и в магнитосфере Земли разразилась магнитная буря интенсивностью G2 (средняя). «За весь нынешний год это лишь второй подобный случай», — отмечается в сообщении.

Яркое северное сияние наблюдали 11 и 12 октября во многих точках планеты, в том числе в Петербурге и Ленинградской области и даже южнее, например в Кировской области.

«Ожидается, что в течение дня возмущения геомагнитного поля начнут постепенно ослабевать, и к четвергу магнитосфера планеты вернётся в спокойное состояние», — прогнозирует «Фобос».

В Петербурге сегодня наблюдать сияние помешают облака.

Магнитные бури могут породить сбои в работе радиосвязи, спутниковых и энергетических систем. Метеозависимым людям советуют ограничить работу, требующую повышенного внимания, избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять.

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Комментарии (1)

panikspb
Что-то не пойму. Раньше учёные мужья говорили, что влияние звёзд и планет на людей, в что веруют астрологи - это шарлатанство. А теперь чего: решили переобуться?
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