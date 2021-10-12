«Лишь второй подобный случай за год». Магнитосфера Земли успокоится к четвергу

Нынешняя магнитная буря — одна из самых сильных за последние месяцы. Ещё как минимум сутки чувствительные люди из-за неё могут страдать головными болями и перепадами давления, а петербургские охотники за северным сиянием — наматывать сотни километров по ночам.



Как сообщает 12 октября центр «Фобос», после вспышки на Солнце потоки солнечного ветра достигли Земли в понедельник днём. Пик бомбардировки планеты частицами солнечной плазмы пришёлся на утренние часы вторника, и в магнитосфере Земли разразилась магнитная буря интенсивностью G2 (средняя). «За весь нынешний год это лишь второй подобный случай», — отмечается в сообщении.

