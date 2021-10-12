Заболела голова и настроение ни к чёрту? Северное сияние под Петербургом стало предвестником магнитной бури

Уровень магнитной бури, которая ночью 12 октября началась в магнитосфере Земли, утром в Петербурге достиг 6 баллов. Сейчас он снижается, но ненадолго.



Как следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, максимального уровня магнитная буря достигла около трех ночи. В Петербурге после этого она пошла на спад. Но ровно до следующей ночи, когда её максимальный уровень в периоде с ноля до 3 ночи составит 4 балла.



Принято считать, что в дни магнитных бурь возможны головные боли, перепады артериального давления, депрессивное состояние.

