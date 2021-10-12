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Заболела голова и настроение ни к чёрту? Северное сияние под Петербургом стало предвестником магнитной бури

Магнитная буря началась над Землей и в Петербурге достигла 6 баллов

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Уровень магнитной бури, которая ночью 12 октября началась в магнитосфере Земли, утром в Петербурге достиг 6 баллов. Сейчас он снижается, но ненадолго.

Как следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, максимального уровня магнитная буря достигла около трех ночи. В Петербурге после этого она пошла на спад. Но ровно до следующей ночи, когда её максимальный уровень в периоде с ноля до 3 ночи составит 4 балла.

Принято считать, что в дни магнитных бурь возможны головные боли, перепады артериального давления, депрессивное состояние.

Как сообщает РИА Новости, в моменты таких бурь на широтах 60–70 градусов, например из Санкт-Петербурга (расположен на 59 градусах северной широты), можно было увидеть северное сияние. «Фонтанка» показывала его. Если вы пропустили, то смотрите здесь.

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Комментарии (1)

McGillavry
Центр города имеет широту 59°55'55". Смело можно утверждать, что Петербург находится на 60 широте. А на 59-ой — Мшинская или Осьмино.
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