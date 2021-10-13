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Погода испортилась. На Петербург наступает дождливый фронт

В Петербурге дожди, температура может не добраться и до 10 градусов

Начинается настоящий октябрь: циклонический вихрь принёс в Северную столицу, как и во многие другие регионы, плотную облачность. Вместе с солнцем уходит тепло.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 октября в Петербурге будет облачно с прояснениями, днём небольшой дождь, ветер южных направлений слабый. Воздух прогреется до 9–11 градусов.

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У «Яндекса» прогноз ещё мрачнее: пасмурно и не больше 9 градусов, осадки — 0,3 мм. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день как раз чаще всего бывает паcмурно, от 3 до 11 градусов, но без дождя. Самое холодное 13 октября выдалось в 1976 году, минус 4 днём, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 16.

В четверг, 14 октября, дождь может сделать перерыв, а в пятницу вернётся снова, вместе с понижением температуры.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (4)

Семён Лобкотрясов
Погода наладилась.
Аппаратчик мокрой классификации
В гидромете сегодня праздник - они угадали. :))
Alesis
«Дождливых» фронтов не бывает. Если речь о погоде - тогда фронт дождевой.
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