Погода испортилась. На Петербург наступает дождливый фронт

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 октября в Петербурге будет облачно с прояснениями, днём небольшой дождь, ветер южных направлений слабый. Воздух прогреется до 9–11 градусов.
У «Яндекса» прогноз ещё мрачнее: пасмурно и не больше 9 градусов, осадки — 0,3 мм. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день как раз чаще всего бывает паcмурно, от 3 до 11 градусов, но без дождя. Самое холодное 13 октября выдалось в 1976 году, минус 4 днём, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 16.
В четверг, 14 октября, дождь может сделать перерыв, а в пятницу вернётся снова, вместе с понижением температуры.