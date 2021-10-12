В Калининградской области вводят QR-коды и останавливают плановую медпомощь

Кравченко добавил, что сейчас в регионе под коронавирус развёрнуто 2 434 койки — максимум с начала пандемии. Из них заняты 2 044.

«Мы сегодня вынуждены констатировать, что мы работаем на пределе, у нас задействованы все ресурсы, которые только есть. При этом мы до сегодняшнего для не поднимали вопрос об остановке плановой медицинской помощи. К сожалению, мы вынуждены прийти уже и к этому шагу», — цитирует его «Новый Калининград».

«Чем это отличается от той ситуации, которая была раньше, когда у нас по две тысячи человек лежало? Отличается это тем, что 940 человек на данный момент — это люди, которые нуждаются в кислороде. Из них 80 человек не могут самостоятельно дышать даже на кислороде и находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Это тоже, в общем-то, исторический максимум, столько людей на аппаратах ИВЛ у нас не было», — добавил глава областного минздрава.



Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на брифинге в правительстве региона заявил о введении QR-кодов для посещения ТЦ, непродовольственных магазинов и заведений общепита. Кроме того, в регионе прекращаются групповые занятия спортом. Требования об обязательной вакцинации теперь распространяются не на 60–80%, а на 100% учителей. В правительстве также обсуждают возможность введения дополнительных каникул в старшей и средней школе.



Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин ранее заявил, что в городе будет проще вовсе отменить культурно-массовые мероприятия, чем вводить QR-коды. Между тем большинство регионов Северо-Запада уже принимают такие меры — подробнее читайте в материале «Фонтанки».

