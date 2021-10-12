Львов на набережной Макарова отчистили после выходки вандалов

Реставраторы отчистили скульптуры львов на Васильевском острове в центре Петербурге от следов белой краски, которой неизвестные вандалы изуродовали гранитные изваяния несколько дней назад. Об этом «Фонтанке» 12 октября рассказала глава отдела памятников и мемориальных досок Музея городской скульптуры Екатерина Шишкина.
Реставраторы Павел Голубков и Василий Васютин вернули первозданный облик львам, которым неизвестные измазали пасти 8 октября, и удалили надпись со ступеней на спуске к воде.
«Испортить что-то всегда легче. Для удаления краски с кованого гранита специалистам требуется больше усилий, времени, материалов, средств, так как она [краска] проникает в структуру гранита глубже, удалить ее труднее, чем если бы поверхность была гладкая», — рассказала Шишкина.
Она пояснила, что специалисты применили три вида смывок и использовали дополнительное оборудование. Кто именно изуродовал львов, неизвестно, хотя зафиксировать происходящее могли расположенные рядом камеры наблюдения. В музее надеются, что петербуржцы непричастны к этому вандализму.
Парные скульптуры лежащих львов сторожат гранитный спуск к Малой Неве на набережной Макарова рядом с Пушкинским домом. Набережная в этом месте, а также пристань со львами существовали уже в 1809 году. Скульптуры выполнены из кованого гранита рапакиви (в переводе с финского — гнилой камень), месторождения которого располагались на бывшей территории Финляндии (сейчас — рядом с Выборгом).
Напомним, жертвами вандалов стали также львы из Сада дружбы на Литейном проспекте. Им также вернули прежний вид.