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Львов на набережной Макарова отчистили после выходки вандалов

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Реставраторы отчистили скульптуры львов на Васильевском острове в центре Петербурге от следов белой краски, которой неизвестные вандалы изуродовали гранитные изваяния несколько дней назад. Об этом «Фонтанке» 12 октября рассказала глава отдела памятников и мемориальных досок Музея городской скульптуры Екатерина Шишкина.

Реставраторы Павел Голубков и Василий Васютин вернули первозданный облик львам, которым неизвестные измазали пасти 8 октября, и удалили надпись со ступеней на спуске к воде.

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«Испортить что-то всегда легче. Для удаления краски с кованого гранита специалистам требуется больше усилий, времени, материалов, средств, так как она [краска] проникает в структуру гранита глубже, удалить ее труднее, чем если бы поверхность была гладкая», — рассказала Шишкина.

Она пояснила, что специалисты применили три вида смывок и использовали дополнительное оборудование. Кто именно изуродовал львов, неизвестно, хотя зафиксировать происходящее могли расположенные рядом камеры наблюдения. В музее надеются, что петербуржцы непричастны к этому вандализму.

Парные скульптуры лежащих львов сторожат гранитный спуск к Малой Неве на набережной Макарова рядом с Пушкинским домом. Набережная в этом месте, а также пристань со львами существовали уже в 1809 году. Скульптуры выполнены из кованого гранита рапакиви (в переводе с финского — гнилой камень), месторождения которого располагались на бывшей территории Финляндии (сейчас — рядом с Выборгом).

Напомним, жертвами вандалов стали также львы из Сада дружбы на Литейном проспекте. Им также вернули прежний вид.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я не.давно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
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Какой еще "кованый гранит"?
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