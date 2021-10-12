Львов на набережной Макарова отчистили после выходки вандалов

Реставраторы отчистили скульптуры львов на Васильевском острове в центре Петербурге от следов белой краски, которой неизвестные вандалы изуродовали гранитные изваяния несколько дней назад. Об этом «Фонтанке» 12 октября рассказала глава отдела памятников и мемориальных досок Музея городской скульптуры Екатерина Шишкина.

Реставраторы Павел Голубков и Василий Васютин вернули первозданный облик львам, которым неизвестные измазали пасти 8 октября, и удалили надпись со ступеней на спуске к воде.



Фото: Василий Васютин Фото: Василий Васютин Фото: Василий Васютин Поделиться Поделиться







«Испортить что-то всегда легче. Для удаления краски с кованого гранита специалистам требуется больше усилий, времени, материалов, средств, так как она [краска] проникает в структуру гранита глубже, удалить ее труднее, чем если бы поверхность была гладкая», — рассказала Шишкина.

