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Львов в Саду дружбы отчистили от следов вандализма. Их сородичи на набережной Макарова ждут реставратора

Скульптуры львов в Саду дружбы на Литейном проспекте оперативно отчистили от белой краски, рассказали «Фонтанке» в городском комитете по благоустройству. Представитель ведомства добавил, что обращаться в полицию пока не планируется.

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Львы, которые украшают набережную Макарова около Биржевого моста и 8 октября также стали жертвами вандалов, которые испачкали белой субстанцией, похожей на краску, пасти скульптур, находятся в ведении Музея городской скульптуры.

Глава отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерина Шишкина рассказала «Фонтанке», что учреждение в курсе ситуации и уже дало задание реставратору выехать на место и оценить степень повреждения памятников. После этого будет проведена очистка. Музейщики уточнили, что это произойдёт в понедельник-вторник.

Фото: комитет по благоустройству
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Львы на набережной выполнены из кованого гранита, у них рельефная необработанная поверхность, и это затрудняет очистку. «Специалист будет устранять, ему надо оценить ситуацию, чтобы понимать, какие взять материалы. Судя по фотографиям, это краска из баллончика... Структура кованого гранита очень пористая. У полированного гранита поверхность гладкая, и краска не проникает глубоко в поры. А здесь краска может проникать глубже», — сказала Шишкина. Она привела в пример постаменты скульптур Аничкова моста — они выполнены по аналогичной методике обработки материала.

Сотрудник музея констатировала, что акты вандализма в Петербурге происходят часто, в том числе регулярно появляются надписи на постаментах. Один из последних случаев приключился с памятником Ленину на Васильевском острове, надпись баллончиком обернулась возбуждением уголовного дела по статье «Вандализм». В музее пока не приняли решение о заявлении в полицию из-за загрязнения львов.

Следы белой краски на четырех львах в двух локациях города петербуржцы заметили днём 8 октября. Неизвестные испачкали пасти скульптур животных белой краской.

Фото: комитет по благоустройству

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Комментарии (1)

Peshekhod
Редакция! Кованый гранит -- это круто! Круче даже литого гранита.
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