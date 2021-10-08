Изуродованных львов в Саду дружбы, известном как место весеннего цветения сакуры, запечатлел читатель «Фонтанки».
Позднее в паблике «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» появилась информация, что есть и другие пострадавшие сородичи львов с Литейного проспекта. Аналогично зубы закрасили львам, которые украшают набережную Макарова напротив здания Института русской литературы.
Редакция направила запрос в комитет по благоустройству с просьбой прокомментировать, когда скульптуры приведут в порядок и планируют ли чиновники обращаться с заявлением в полицию.