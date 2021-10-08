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Вандалы «почистили зубы» петербургским львам

Неизвестные 8 октября испачкали белой краской пасти скульптурам львов в Саду дружбы на Литейном проспекте и на набережной Макарова. Петербуржцы в соцсетях придумывают кары для вандалов.

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автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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Изуродованных львов в Саду дружбы, известном как место весеннего цветения сакуры, запечатлел читатель «Фонтанки».

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Позднее в паблике «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» появилась информация, что есть и другие пострадавшие сородичи львов с Литейного проспекта. Аналогично зубы закрасили львам, которые украшают набережную Макарова напротив здания Института русской литературы.

Редакция направила запрос в комитет по благоустройству с просьбой прокомментировать, когда скульптуры приведут в порядок и планируют ли чиновники обращаться с заявлением в полицию.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (2)

Riptide
Был "звонок из стоматологии" !?
Kezevo
Срочно их в саратовскую колонию! На "исправление" палкой красной
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