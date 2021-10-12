Ночной обмен «любезностями» Милонова и Галкиной стал основанием для иска

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга Ольга Галкина 12 октября подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутату Госдумы Виталию Милонову. Об этом «Фонтанке» сообщила ее представитель — адвокат Ирина Баханович.
Адвокат добавила, что суд уже зарегистрировал исковое заявление.
Рано утром 20 сентября между Галкиной, которая баллотировалась в городской парламент от партии «Справедливая Россия — За правду», и единороссом Виталием Милоновым произошла перепалка. Она попала на видео. Мужчина называл Галкину «проституткой Навального» и предложил написать «хозяину своему Ходорковскому». Она ответила репликой «говнюк». По мнению истца, депутат Госдумы допустил высказывания, которые не являются оценочными и при этом не соответствуют действительности.
В исковом заявлении (есть в распоряжении редакции) указано, что ответчик в перепалке заявлял: «Стыдно должно быть, Родину продала Навальному», «Родину продала за мандат» и обвинял Галкину в том, что она получила мандат благодаря фальсификациям.
По итогам сентябрьских выборов Милонов получил мандат члена нижней палаты парламента РФ, а Галкина проиграла выборы в Заксобрание по округу № 21. Однако во время выборов она лидировала, пока уже на следующий день свои результаты в ТИК не принесли единичные оставшиеся участковые комиссии. В итоге мандат получил экс-помощник Милонова, кандидат от ЛДПР Андрей Малков. Галкина пытается оспорить итоги выборов по 10 участкам, но в первой инстанции проиграла иски и планирует побороться в апелляции.