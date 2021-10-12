Ночной обмен «любезностями» Милонова и Галкиной стал основанием для иска

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга Ольга Галкина 12 октября подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутату Госдумы Виталию Милонову. Об этом «Фонтанке» сообщила ее представитель — адвокат Ирина Баханович.



Адвокат добавила, что суд уже зарегистрировал исковое заявление.



Рано утром 20 сентября между Галкиной, которая баллотировалась в городской парламент от партии «Справедливая Россия — За правду», и единороссом Виталием Милоновым произошла перепалка. Она попала на видео. Мужчина называл Галкину «проституткой Навального» и предложил написать «хозяину своему Ходорковскому». Она ответила репликой «говнюк». По мнению истца, депутат Госдумы допустил высказывания, которые не являются оценочными и при этом не соответствуют действительности.

