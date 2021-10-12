Остаётся лишь завидовать. В Москве к 2025 году намерены открыть 25 новых станций метро

В ближайшие три года Московский метрополитен расширится на 25 станций. Также будет проложено 58,5 км подземных линий и построено три новых электродепо. Об этом сообщается в материалах Адресной инвестиционной программы Москвы на 2022–2024 годы, опубликованных 12 октября на официальном сайте правительства столицы.



Согласно документу, в частности, в эти сроки власти Москвы планируют завершить строительство Большой кольцевой линии. Кроме этого, будет открыт головной участок Троицкой линии, а также участки Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Сокольнической линий.

