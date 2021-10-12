Остаётся лишь завидовать. В Москве к 2025 году намерены открыть 25 новых станций метро

В ближайшие три года Московский метрополитен расширится на 25 станций. Также будет проложено 58,5 км подземных линий и построено три новых электродепо. Об этом сообщается в материалах Адресной инвестиционной программы Москвы на 2022–2024 годы, опубликованных 12 октября на официальном сайте правительства столицы.
Согласно документу, в частности, в эти сроки власти Москвы планируют завершить строительство Большой кольцевой линии. Кроме этого, будет открыт головной участок Троицкой линии, а также участки Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Сокольнической линий.
Как писала «Фонтанка», ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил президенту Владимиру Путину о том, что, благодаря доходам от переезда «Газпрома», город на Неве сможет сдать в 2024 году три новых станции — «Юго-Западную» («Казаковская»), «Путиловскую» и «Горный институт». При этом ранее сообщалось, что при наличии федеральных средств Смольный может замахнуться и на 7 станций в тот же срок. Как пояснили накануне «Фонтанке» в КРТИ, в случае дополнительных инвестиций Петербург и правда готов в ближайшие годы сдать 6 станций на территории города и одну — в Ленобласти («Кудрово»). В официальной программе КРТИ — 12 станций за 12 лет.