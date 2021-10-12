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Драку с участием российских болельщиков в Мариборе прокомментировали в РФС

РФС: травмы у пострадавшего в Словении болельщика носили лёгкий характер

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Российский футбольный союз прокомментировал избиение российских болельщиков в Мариборе после матча отбора ЧМ-2022 Словения — Россия (1:2). Позицию РФС 12 октября цитирует «Чемпионат.com».

«Российский футбольный союз осведомлён об инциденте, который произошёл с одним из болельщиков после окончания матча за пределами стадиона «Людски врт». В результате потасовки одному из пострадавших, гражданину России, потребовалась медицинская помощь, которая была своевременно оказана в одной из местных клиник. РФС находится в контакте с посольством Российской Федерации в Словении, уже запросившим в правоохранительных органах дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили лёгкий характер, обращений в посольство от него не поступало», — заявили в РФС.

Ранее один из пострадавших рассказал о переломах и других серьёзных травмах, которые получили российские болельщики в результате нападения словенцев.

Сборная России по футболу обыграла Словению со счётом 2:1. Благодаря этой победе наша команда поднялась на первое место в турнирной таблице группы H и обеспечила себе участие как минимум в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022.

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Комментарии (1)

264940801
РФС окольными путями финансирует так называемых фанатов , теперь комментирует?
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