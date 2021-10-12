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Российских болельщиков жестоко избили в Мариборе после матча со Словенией

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Болельщики сборной России пострадали из-за нападения словенских фанатов после игры квалификации ЧМ-2022 11 октября в Мариборе. Как написали в известном фанатском твиттер-аккаунте «Угодник», словенцы атаковали со спины.

В результате россиянам понадобилась медицинская помощь. Как минимум один из них получил переломы.

В интервью «Р-Спорту» один из пострадавших болельщиков по имени Роман рассказал о деталях нападения.

«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили — его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», — заявил Роман.

Сборная России по футболу победила Словению со счетом 2:1. Благодаря этой победе российская команда поднялась на первое место в турнирной таблице группы H и обеспечила себе участие минимум в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022.

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Комментарии (1)

SNOW
Бедные российские болельщики. Никого никогда не трогали, а тут такое...
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