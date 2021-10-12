Российских болельщиков жестоко избили в Мариборе после матча со Словенией

После матча был прыжок со спины от местных. Все время после матча и почти до утра провели в Maribor University Medical Centre. У одного из наших серьезные повреждения с переломами и прочим. pic.twitter.com/07eYIQeD0i

В интервью «Р-Спорту» один из пострадавших болельщиков по имени Роман рассказал о деталях нападения.



«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили — его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», — заявил Роман.

