Россия обыграла Словению в квалификации ЧМ-2022 и вышла в лидеры группы

Россияне выиграли со счетом 2:1. Голы забили Игорь Дивеев (29 минута) и Георгий Джикия (33). Особенно красивый гол получился у Джикии — через себя. Словенцы ответили на это точным ударом Йосипа Иличича (40).
БИСИКЛЕТА от Джикии – лучшее, что ты сегодня мог увидеть 😍😍😍— Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021
Так не всякий нападающий забьет, а Георгий исполнил просто идеально 🔥
Уходим на перерыв при счете 1:2 pic.twitter.com/cw4AzdMpBH
Благодаря этой победе и ничьей в матче Хорватия — Словакия (2:2) сборная России вышла на первое место в группе H. Следующий матч россияне проведут 11 ноября против Кипра.