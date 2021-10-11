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Россия обыграла Словению в квалификации ЧМ-2022 и вышла в лидеры группы

Победой сборной России завершился матч отборочного этапа чемпионата мира-2022 по футболу против Словении. Встреча проходила в Мариборе 11 октября.

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Россияне выиграли со счетом 2:1. Голы забили Игорь Дивеев (29 минута) и Георгий Джикия (33). Особенно красивый гол получился у Джикии — через себя. Словенцы ответили на это точным ударом Йосипа Иличича (40).

Благодаря этой победе и ничьей в матче Хорватия — Словакия (2:2) сборная России вышла на первое место в группе H. Следующий матч россияне проведут 11 ноября против Кипра.

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Комментарии (3)

Савва Морозов
Отскочили во втором тайме. Пожарик был, повезло + хорваты не смогли.
Второе место уже есть, но там может быть хуже в стыковых.
265984735
Карпин, покайся перед Дзюбой. Артём простит и поможет в оставшихся матчах.
Олег З
Круто, молодцы!!! Вот такой футбол нам нужен!!! Отпахали по полной!!!
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