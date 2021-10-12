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Суд оставил без движения иск о незаконности сноса флигелей Воронцовского дворца. Градозащитники сделают вторую попытку

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал иск градозащитников, которые пытаются не допустить снос дворовых флигелей Воронцовского дворца. Заявление было оставлено без движения, сообщает 12 октября объединенная пресс-служба судов города.

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С иском к комитету по охране памятников обратились замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов, член президиума организации Анна Капитонова и журналист Олег Мухин.

Истцы пытаются добиться признания незаконными проведение земляных и хозяйственных работ в отношении трех дворовых флигелей Воронцовского дворца — расположенных под литерами Н, П и Р дома 26 по Садовой улице. А также фактическое согласование акта КГИОП по результатам историко-культурной экспертизы, которая обосновывает меры по сохранению памятника при проведении этих работ.

Анна Капитонова подтвердила в комментарии «Фонтанке», что истцы планируют устранить недостатки искового заявления.

В 2019 году Воронцовский дворец получил нового «жильца» — в ансамбль въехал Третий кассационный суд общей юрисдикции. О том, что комитет по охране памятников дал добро на снос флигелей, стало известно летом 2021 года: в акте указано, что здания находятся в аварийном состоянии. Градозащитники посчитали решение незаконным, так как в документе отсутствуют сведения об истории флигелей и целях их сноса. А в сентябре суд нашел подрядчика для сноса флигеля под литерой Р.

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