Суд оставил без движения иск о незаконности сноса флигелей Воронцовского дворца. Градозащитники сделают вторую попытку

С иском к комитету по охране памятников обратились замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов, член президиума организации Анна Капитонова и журналист Олег Мухин.
Истцы пытаются добиться признания незаконными проведение земляных и хозяйственных работ в отношении трех дворовых флигелей Воронцовского дворца — расположенных под литерами Н, П и Р дома 26 по Садовой улице. А также фактическое согласование акта КГИОП по результатам историко-культурной экспертизы, которая обосновывает меры по сохранению памятника при проведении этих работ.
Анна Капитонова подтвердила в комментарии «Фонтанке», что истцы планируют устранить недостатки искового заявления.
В 2019 году Воронцовский дворец получил нового «жильца» — в ансамбль въехал Третий кассационный суд общей юрисдикции. О том, что комитет по охране памятников дал добро на снос флигелей, стало известно летом 2021 года: в акте указано, что здания находятся в аварийном состоянии. Градозащитники посчитали решение незаконным, так как в документе отсутствуют сведения об истории флигелей и целях их сноса. А в сентябре суд нашел подрядчика для сноса флигеля под литерой Р.