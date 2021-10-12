Александр Мостовой: Зря начали возвышать до небес Карпина, Черчесов тоже отлично начинал...

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться







Приняв из рук Станислава Черчесова сборную России, Валерий Карпин пока идет без поражений. Вчерашняя победа над Словенией обеспечила ему продление контракта: национальная команда уже гарантировала себе выход минимум в стыковые матчи. Но так ли все хорошо? Помог нам в этом разобраться игравший вместе с Карпиным Александр Мостовой, на счету которого полсотни матчей за сборную.

— Для начала поделитесь общими впечатлениями.

— Пока игра у сборной России под руководством Карпина идет с колебаниями: то плохая со Словакией, то вроде нормальная против Словении, то средненькая против Мальты, то непонятная против Кипра. Но все эти разговоры сейчас не имеют никакого смысла, потому что мы идем на первом месте. Есть поговорка: игра забывается, результат остается. В принципе, так было и при Черчесове: пока результат хоть какой-то был, об игре никто не думал. Сегодня то же самое. Вы посмотрите сами: про матч со Словакией уже никто не вспоминает, хотя играли плохо. Очки взяли — и это главное. Вот еще простой пример: Словакия с нами играла очень здорово, но забить не смогла, а вчера всего три раза за матч с Хорватией перешла центр поля и забила два гола.



— Что отличает эту сборную от сборной Черчесова?

— У нас очень много ротации. И это тоже играет свою роль. На каждый матч выходит разный состав: 3–4 человека постоянно меняются, а то и пять. Карпин почему-то решил так играть. Еще недавно такой подход осудили, а сейчас, наоборот, говорят: ой, как хорошо. Я для себя выделил вот такое отличие. А в плане игры… ну вот вчера мы два гола забили после стандартов. Два центральных защитника отличились — такое редко бывает. Это же не говорит, что в сборной такое специально тренируют. Нет. Просто так сложились обстоятельства. Эмоциональный фон изменился. Стало как-то веселее. Я давно говорил, что от Черчесова все устали, но ко мне никто не прислушивался. И только после той самой пресс-конференции и запахло жареным, люди задумались. Но опять же, сейчас зря начали возвышать до небес Карпина. Но такая у нас культура. Спокойнее надо быть.

— Сегодня в соцсетях сборной опубликовали видео из победной раздевалки. Карпин там ведет себя с футболистами не как полевой командир, а как совершенно свой парень. Встречал мнение, что современным игрокам такое отношение лучше помогает раскрываться.



ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ 🔊 pic.twitter.com/X4TcjnT1N9 — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021

— Ой, вот давай не будет сейчас это начинать. Как я уже сказал, будем поспокойнее. Черчесов тоже отлично начинал. С Черчесовым тоже у игроков отношения были хорошие на чемпионате мира. С ним и обнимались, и целовались, и усы надежды были. Мы уже это проходили. Это было и с Хиддинком, и с Капелло, и даже со Слуцким, с которым мы провалились везде, где только можно. Поэтому давайте пока вести себя потише и посмотрим, как все закончится в этот раз.

— Дело в том, что пару недель назад общался с защитником сборной и «Зенита» Дмитрием Чистяковым. Он тоже отметил, что у Карпина дистанция с игроками меньше, чем у Черчесова: он и пошутить может, посмеяться, поговорить по душам.

— Ну это же нормальная ситуация. Вы только после чемпионата Европы узнали, что Черчесов ну вот такой, какой он есть? И про Карпина всем и всё понятно. Это сейчас все улыбаются Карпину и руки жмут. А вот проиграет он пару раз, тогда и посмотрим. Тогда много чего узнаем.

— Окей. Уйдем от эмоций. Что скажете по тактике? В какой футбол играет сборная Карпина?



— Большую часть времени мы играем в оборонительный футбол. Это важно признать. Со Словенией вроде неплохо убегали в контратаки, но там уже и состав был другой: вышел Миранчук, Бакаев. И если мы забиваем, начинаются проблемы: нас начинают душить. Вот вчера Словения задушила до такой степени во втором тайме, что мы не знали, куда выбить мяч. Но! Результат же есть! Кто сейчас это все будет вспоминать? Все сейчас обсуждают, как Джикия здорово забил через себя.



БИСИКЛЕТА от Джикии – лучшее, что ты сегодня мог увидеть 😍😍😍



Так не всякий нападающий забьет, а Георгий исполнил просто идеально 🔥



Уходим на перерыв при счете 1:2 pic.twitter.com/cw4AzdMpBH — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

— Именно поэтому хочется понять: когда возникнет пожар, есть ли у российской сборной план, который всех спасет?

— Ну вот возникли проблемы со Словакией. Ну и что? Выиграли же 1:0. Мы отбивались, отбивались, мяч вообще не держали, а нас гоняли. Но автогол и — победа. Вчера второй тайм то же самое, за исключением пары контратак. Хорваты тоже вчера владели мячом, гоняли словаков, а сыграли 2:2.

— По поводу постоянной смены капитанов вчера Черданцев нашел удачное сравнение: «дежурный по столовой». Вы видите логику в решении Карпина каждую игру менять капитанов?



— Думаю, такого не было не только в сборной России, но и в других командах. Я против такого подхода. Думаю, что Карпин просто хайпит на этом. Я не вижу других причин заниматься этим. По отношению к тем людям, кто давно играет в сборной, это не совсем справедливо. Парень сыграл пару матчей и получает капитанскую повязку. Это не по-спортивному. А смысл тогда в этой повязке? Так что это просто хайп: все теперь только об этом и говорят. Но только в чем прикол, я не понимаю.

— Дзюба этой сборной уже не нужен?

— Как нам сказали, вроде и не нужен уже. Хотя я остаюсь при своем мнении: Дзюба правильно поступил, что не поехал, когда его все-таки вызвали. Сначала говорят, что он не в форме, а через две недели вдруг оказывается, что в форме. Это как называется? Он же сам сейчас не отказывался играть. Он тоже сказал, что не в форме. По-человечески он правильно поступил.

— Но это же по-детски как-то. Речь все-таки о сборной России, здесь не место личным амбициям и обидам.

— А в чем была его обида?



— Очевидно, он болезненно воспринял заявление Карпина.

— И Дзюба все сделал правильно. А что?

— Это же сборная России.

— Ну, знаете ли. У людей бывают такие ситуации, что отказываются вообще от всего. Дзюба же никому ничего не сделал плохого. Вот Фернандес отказался играть за сборную. Почему его никто не осуждает? Он сказал, что устал. Ему тоже можно было бы предъявить: а чего ты тогда за ЦСКА продолжаешь играть? Но все почему-то ему только спасибо сказали за карьеру в сборной.

— Итоговое. Какое настроение сейчас? Отберемся на чемпионат мира?

— Давай отмотаем немного пленочку назад. Вспомни, в какой ситуации назначали Карпина. Вспомни, что сначала он был совмещающим тренером, хотя говорили, что это невозможно. Потом все переиграли. А «Ростов» какое место в прошлом чемпионате занял? Девятое. Сейчас вообще 13-м идет. Кто-то это вспоминает? Сколько я за свою жизнь такого видел. Так что все будет нормально и здорово. Пока.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»