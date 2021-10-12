Глава РФС Дюков: Контракт Валерия Карпина со сборной продлят благодаря победе над Словенией

Контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным продлят благодаря гарантированному второму месту в группе отборочного этапа чемпионата мира. Об этом 12 октября сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.



В понедельник, 11 октября, россияне обыграли команду Словении в Мариборе со счетом 2:1, тем самым обеспечили себе участие как минимум в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ.



«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]», — отметил Дюков.

