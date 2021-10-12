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В России возбудили первое дело по журналисту-иноагенту

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Региональное управление Роскомнадзора в Республике Якутия вызвало главу общественного движения «Якутия. Наше мнение» Степана Петрова (признан Минюстом РФ физическим лицом-СМИ, выполняющим в России функции иностранного агента) для составления протокола за неисполнение требований закона к иноагентам. Об этом 12 октября сообщает в своем Telegram-канале проект «Апология протеста», который оказывает правовую помощь Петрову.

В отношении Петрова планируют составить протокол по статье 19.34.1 КоАП РФ (неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством РФ требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента).

Какие именно нарушения нашло надзорное ведомство, пока неизвестно. Петрова включили в реестр СМИ-иноагентов в августе 2021 года. Последнее пополнение этого списка произошло на прошлой неделе, когда в реестр были включены еще три компании и девять журналистов. Всего в списке на данный момент значится 85 юрлиц и граждан.

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Комментарии (2)

dragvs
Поздний путинизм это позорное пятно в истории страны... Дожили до того, что начали помечать людей, журналистов. Почему-то коррупционеров никто не помечает предателями родины, например. Наоборот, коррупционеры во власти решили помечать журналистов.
265947515
"Какие именно нарушения нашло надзорное ведомство, пока неизвестно".
Ну что, трудно по русски написать: "мы ещё не решили" или "список нарушений еще из морквы не приходил". Но арестовать надо обязательно, мало ли чего.
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