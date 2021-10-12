В России возбудили первое дело по журналисту-иноагенту

Региональное управление Роскомнадзора в Республике Якутия вызвало главу общественного движения «Якутия. Наше мнение» Степана Петрова (признан Минюстом РФ физическим лицом-СМИ, выполняющим в России функции иностранного агента) для составления протокола за неисполнение требований закона к иноагентам. Об этом 12 октября сообщает в своем Telegram-канале проект «Апология протеста», который оказывает правовую помощь Петрову.



В отношении Петрова планируют составить протокол по статье 19.34.1 КоАП РФ (неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством РФ требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента).

