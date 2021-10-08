Список СМИ-иноагентов пополнили издание Bellingcat* и другие журналисты

Издание Bellingcat* (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента), американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания MNews* (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента), компания ООО «МЕМО»* (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента) и еще девять журналистов попали в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится 8 октября на сайте Министерства юстиции РФ.



Помимо указанных компаний, в реестр внесены журналисты Елизавета Сурначева** (физлицо, выполняющее в России функции СМИ-иностранного агента) (работает в «Настоящем времени»*), Даниил Сотников** (физлицо, выполняющее в России функции СМИ-иностранного агента) (работает на телеканале «Дождь»*, ранее работал в «Проекте»***), петербуржцы Андрей Захаров** (физлицо, выполняющее в России функции СМИ-иностранного агента) (работает в русской службе «Би-би-си», ранее работал в «Проекте»***, до 2016 года был журналистом «Фонтанки»), Роман Перл** (физлицо, выполняющее в России функции СМИ-иностранного агента) (работает в «Настоящем времени»*), Татьяна Вольтская** (физлицо, выполняющее в России функции СМИ-иностранного агента) (работает на «Радио Свобода»*и «Север.Реалии»*). Также в списке указан журналист Евгений Симонов** (физлицо, выполняющее в России функции СМИ-иностранного агента).

