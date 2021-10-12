Холостым закон не писан. Суд в Петербурге арестовал мужчину, шалившего с пугачом на Сенной

Октябрьский районный суд привлёк к административной ответственности Сергея Стегайло, который в начале месяца устроил стрельбу на Сенной площади ради шутки. Об этом 12 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



«Фонтанка» писала, что днём 3 октября мужчина в голубой куртке палил из пистолета, вместе с ним развлекались знакомые, по виду нетрезвые. Стрелка задержали, им оказался 38-летний приезжий из Кабардино-Балкарской республики. Изначально он на замечания полиции не реагировал, отмечает пресс-служба судов, с сотрудниками вел себя агрессивно, хватался за форму.

