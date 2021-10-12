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Холостым закон не писан. Суд в Петербурге арестовал мужчину, шалившего с пугачом на Сенной

Суд в Петербурге арестовал устроившего стрельбу на Сенной площади

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Октябрьский районный суд привлёк к административной ответственности Сергея Стегайло, который в начале месяца устроил стрельбу на Сенной площади ради шутки. Об этом 12 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Фонтанка» писала, что днём 3 октября мужчина в голубой куртке палил из пистолета, вместе с ним развлекались знакомые, по виду нетрезвые. Стрелка задержали, им оказался 38-летний приезжий из Кабардино-Балкарской республики. Изначально он на замечания полиции не реагировал, отмечает пресс-служба судов, с сотрудниками вел себя агрессивно, хватался за форму.

Стегайло с протоколом отказался соглашаться. Пояснил, что стрелял холостыми, а значит, общественный порядок не нарушал. К тому же, с его слов, полицию он и пальцем не тронул.

Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

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Комментарии (2)

vvivanov
А зачем ехать в СПб для подобных развлечений?
MinimumLaw
И правильно. Закон об оружии надо целиком читать, а не выборочно. Пугачи и прочее охолощеное все равно оружие. Хранить можно. А вот носить (особенно заряженным и/или не скрытно) и применять - уже статья.
Вообще с оружием все тяжело. С одной стороны дом защищать надо. С другой стороны не дай бог гражданское оружие вместо пугачей у таких вот персонажей. По мне 5 суток это не просто гуманно - это безумно гуманно.
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