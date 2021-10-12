«Не вошли в здание Думы, а уже в больнице». 11 депутатов нового созыва заболели коронавирусом

На открытие новой Государственной думы не пришли 11 заболевших COVID-19 депутатов.



«11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице. Они еще не вошли в здание. Они стали депутатами, но они уже в больнице, на скорой помощи их отвезли», — цитирует 12 октября ТАСС лидера ЛДПР Владимира Жириновского.



По его словам, в России и мире нужна «тотальная дезинфекция». Политик уверен, что причины ситуации с COVID-19 в несоблюдении правил.



«Мы полтора года назад сказали: «Маски наденьте и перчатки». Не надели, вот и получили», — посетовал Жириновский.

