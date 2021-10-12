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«Не вошли в здание Думы, а уже в больнице». 11 депутатов нового созыва заболели коронавирусом

Жириновский сообщил об 11 заболевших ковидом депутатах Госдумы

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На открытие новой Государственной думы не пришли 11 заболевших COVID-19 депутатов.

«11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице. Они еще не вошли в здание. Они стали депутатами, но они уже в больнице, на скорой помощи их отвезли», — цитирует 12 октября ТАСС лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

По его словам, в России и мире нужна «тотальная дезинфекция». Политик уверен, что причины ситуации с COVID-19 в несоблюдении правил.

«Мы полтора года назад сказали: «Маски наденьте и перчатки». Не надели, вот и получили», — посетовал Жириновский.

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Комментарии (4)

hedgehog_
это они имитируют близость к народу
Malyshev73
а когда это им мешало? на кнопки сосед нажмет.))) ни одного запроса по коррупции во власти или парламентских расследований все равно не будет.Как будто и права у них такого нет
Аппаратчик мокрой классификации
Вакцинированные, всю дорогу в масках и перчатках, дистанцию социальную блюдут так, что ни один смерд-суперраспространитель не то что на полтора, на полторы сотни метров не подойдёт. Или нет? :))
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