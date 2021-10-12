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Второй иск петербургского депутата из-за двойника Вишневского отскочил от Ильи Варламова

Петербургскому депутату вернули второй иск о защите чести и достоинства к Илье Варламову

Второй иск петербуржца Алексея Шмелёва к Илье Варламову возвращён истцу, сообщает 12 октября адвокат российского блогера Сергей Бадамшин.

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В конце августа Калининский районный суд зарегистрировал иски Шмелёва из-за видео Варламова, в котором тот рассказывал о двойниках «яблочника» Бориса Вишневского. В ролике говорилось, что спойлеры специально изменили свои имена ради выборов, чтобы отнять у Вишневского голоса.

Один из них ранее звался Алексеем Геннадьевичем Шмелёвым. В видео Варламов использовал изображение другого Шмелёва — Алексея Викторовича (как полагает «Фонтанка», депутата от МО «Сосновское» от «Единой России»). Более того, блогер в своём выпуске использовал факты биографии именно этого человека.

Истец настаивал, что никогда не менял свои имя и фамилию, и указал, что блогер своими действиями причинил ему моральный ущерб, подорвал деловую репутацию и очернил честное имя. Компенсацию Шмелёв пообещал потратить на благотворительность.

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