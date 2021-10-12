Второй иск петербургского депутата из-за двойника Вишневского отскочил от Ильи Варламова

В конце августа Калининский районный суд зарегистрировал иски Шмелёва из-за видео Варламова, в котором тот рассказывал о двойниках «яблочника» Бориса Вишневского. В ролике говорилось, что спойлеры специально изменили свои имена ради выборов, чтобы отнять у Вишневского голоса.



Один из них ранее звался Алексеем Геннадьевичем Шмелёвым. В видео Варламов использовал изображение другого Шмелёва — Алексея Викторовича (как полагает «Фонтанка», депутата от МО «Сосновское» от «Единой России»). Более того, блогер в своём выпуске использовал факты биографии именно этого человека.

