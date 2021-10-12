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Терешкова открыла первое заседание нового созыва Госдумы

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Депутаты восьмого созыва Госдумы 12 октября начали первое пленарное заседание. Его трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

Открыла заседание депутат от фракции «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. «Уважаемые депутаты Государственной думы, уважаемые гости, первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва объявляю открытым», – сказала она, после чего в зале прозвучал гимн страны.

По регламенту, первое пленарное заседание Госдумы нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. Это должен был сделать бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин, но он передал свое право Терешковой, которая младше его на год.

Согласно итогам выборов в Госдуму восьмого созыва, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Помимо этого, в Государственную думу прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии Роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом.

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Комментарии (2)

Maxic_84
На мой взгляд это абсолютно нелегитимное собрание. После этих псевдовыборов лично для меня законодательная власть да и исполнительная отсутствуют. Да безусловно они имеют влияние и особенно репрессивный аппарат но воспринимать их как законную власть не могу.
kоt-obormot
Терешкову за полянку
Путин отблагодарил
- ей к хрущёвскому подарку
батареек подвалил!©
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