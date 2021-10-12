Терешкова открыла первое заседание нового созыва Госдумы

Депутаты восьмого созыва Госдумы 12 октября начали первое пленарное заседание. Его трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.
Открыла заседание депутат от фракции «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. «Уважаемые депутаты Государственной думы, уважаемые гости, первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва объявляю открытым», – сказала она, после чего в зале прозвучал гимн страны.
По регламенту, первое пленарное заседание Госдумы нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. Это должен был сделать бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин, но он передал свое право Терешковой, которая младше его на год.
Согласно итогам выборов в Госдуму восьмого созыва, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.
Помимо этого, в Государственную думу прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии Роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом.