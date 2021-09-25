Путин: Выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом

Президент России Владимир Путин заявил, что сентябрьские выборы в Государственную думу прошли «открыто и в строгом соответствии с законом». Об этом глава государства сообщил 25 сентября на встрече с руководством партий, прошедших в нижнюю палату парламента.



«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», — сказал Путин. Также он поблагодарил россиян за то, что они приняли участие в голосовании.



Президент напомнил, что в соответствии с обновленной Конституцией значительно возросла роль Госдумы, а вместе с этим и ответственность депутатов. Путин отметил, что парламентарии должны выполнять свои обещания вне зависимости от партийной принадлежности.

