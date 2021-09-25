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Путин: Выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом

Президент России Владимир Путин заявил, что сентябрьские выборы в Государственную думу прошли «открыто и в строгом соответствии с законом». Об этом глава государства сообщил 25 сентября на встрече с руководством партий, прошедших в нижнюю палату парламента.

«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», — сказал Путин. Также он поблагодарил россиян за то, что они приняли участие в голосовании.

Президент напомнил, что в соответствии с обновленной Конституцией значительно возросла роль Госдумы, а вместе с этим и ответственность депутатов. Путин отметил, что парламентарии должны выполнять свои обещания вне зависимости от партийной принадлежности.

Также глава государства подчеркнул, что увеличение количества фракций в Госдуме говорит о развитии демократии в стране.

«А «Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», — добавил глава государства.

ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их «состоявшимися и действительными».

Согласно итогам голосования, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Помимо этого в Государственную думу прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии Роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.

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Комментарии (24)

Skazochny
у одного тоже не так давно было 99% , каково было наверное у него удивление когда его вешали на площади..
Роберто
Я так люблю свою страну, но ненавижу государство!!!
Бункерный балабол!!!
Igor_VS
Страну попутал. Ну с кем не бывает, особенно в возрасте. Смотрели же выборы в Штатах и в загнивающей Европе. Это про них.
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