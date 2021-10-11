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Десятилетний школьник порезал своего приятеля в Тульской области

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Полиция Тулы проводит проверку после того, как 10-летний школьник ранил ножом своего 12-летнего друга. Об этом 11 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на УМВД региона.

В местном минздраве уточнили, что пострадавшего мальчика доставили в Тульскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Региональные СМИ пишут, что инцидент произошел вечером 10 октября. Якобы 12-летний мальчик высыпал 10-летнему приятелю за шиворот горсть опавшей листвы, но тот юмора не оценил и набросился на шутника с ножом.

11 октября в Махачкале 16-тилетний подросток во время драки достал нож и вонзил его в своего 15-летнего одноклассника. Мальчика госпитализировали, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Агрессора задержали полицейские, которым школьник объяснил, что находился в состоянии аффекта.

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Комментарии (14)

pila_grigoryeva
южнорасияне без ножа не могут
тем более есть праздники где везде режут баранов
Владислав М
Похоже тоже горячий южный отпрыск в состоянии аффекта.
hal9000
Отправить его на родину..вместе со всей семьей..всеравно в школе он формально числится ..10 лет эт примерно 5 класс..дальше ему обучение не зайдет..отучился ,можно возвращаться в аул..
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