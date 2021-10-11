Десятилетний школьник порезал своего приятеля в Тульской области

Полиция Тулы проводит проверку после того, как 10-летний школьник ранил ножом своего 12-летнего друга. Об этом 11 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на УМВД региона.



В местном минздраве уточнили, что пострадавшего мальчика доставили в Тульскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.



Региональные СМИ пишут, что инцидент произошел вечером 10 октября. Якобы 12-летний мальчик высыпал 10-летнему приятелю за шиворот горсть опавшей листвы, но тот юмора не оценил и набросился на шутника с ножом.

