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Отток капитала из России за три квартала 2021 года вырос на 48,2%

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Чистый отток капитала из РФ в январе — сентябре вырос на 48,2% и составил 59 млрд долларов США. Об этом 11 октября сообщается в материалах Центробанка.

«В отличие от прошлого года этот агрегат сформировался почти полностью за счет операций прочих секторов по приобретению иностранных активов», — отмечается в сообщении ЦБ.

Также, по данным регулятора, прямые иностранные инвестиции в РФ за первые 9 месяцев 2021 года составили 15,3 млрд долларов против 3,9 млрд год назад.

За тот же период положительное сальдо внешней торговли выросло в 1,8 раза в годовом выражении, до 124,5 млрд долларов. В ЦБ объясняют это ростом экспорта товаров в натуральном выражении и благоприятной ценовой конъюнктурой на мировых сырьевых рынках. Международные резервы страны выросли на 41,8 млрд долларов благодаря операциям на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и получения от МВФ специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 млрд долларов.

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