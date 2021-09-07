Международные резервы России достигли рекордных 618 млрд долларов

Объем международных резервов России на 1 сентября составил 618,2 млрд долларов и обновил исторический максимум.



Как следует из данных Центробанка, опубликованных 7 сентября, за месяц международные резервы страны выросли с 601 млрд долларов на 17 млрд, или почти на 2,9%.



Предыдущий рекорд был зафиксирован около двух недель назад. С 20 по 27 августа международные резервы выросли сразу на 20 млрд, до 615,6 млрд долларов. На это повлияло получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

