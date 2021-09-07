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Международные резервы России достигли рекордных 618 млрд долларов

Объем международных резервов России на 1 сентября составил 618,2 млрд долларов и обновил исторический максимум.

Как следует из данных Центробанка, опубликованных 7 сентября, за месяц международные резервы страны выросли с 601 млрд долларов на 17 млрд, или почти на 2,9%.

Предыдущий рекорд был зафиксирован около двух недель назад. С 20 по 27 августа международные резервы выросли сразу на 20 млрд, до 615,6 млрд долларов. На это повлияло получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, СДР, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

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Комментарии (3)

NAFTALIN 2000-2036
этого хватит только на полтора миллионника среди сопок в тайге с нуля построить. и это без учета асфальтирования и последующего плитирования тротуаров
Arkos
У Вас хорошая память.
А где вы были 23 мая 2016 года помните?
А2020
А нам говорят- денег нет, держитесь!
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